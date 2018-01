Il nuovo anno non poteva iniziare nel migliore dei modi per gli appassionati di stelle e affini, visto l’elenco di eventi astronomici di gennaio 2018 che lungo tutto il mese regalerà emozioni e visioni spettacolari, costringendoci a rimanere con lo sguardo all’insù per ammirare fenomeni come la superluna o l’eclissi lunare totale. Già all’abbrivio del nuovo anno, appena lasciato il 2017, il nostro satellite ci ha regalato tra 1 e 2 gennaio una superluna, che fortunatamente replicherà anche alla fine di gennaio per chi se la fosse persa, insieme ad altri eventi astronomici che caratterizzeranno il mese di gennaio 2018. Ecco l’elenco completo di ciò che potremo ammirare, condizioni climatiche permettendo, puntando il nostro sguardo sopra il cielo stellato.

La Luna blu è il secondo plenilunio del mese

Tenete dunque bene a mente le date, poiché a gennaio la Luna sarà protagonista assoluta con un secondo plenilunio,

un fenomeno non così frequente e che nel linguaggio comune prende il nome di luna blu, benché il nostro satellite non cambi affatto tonalità. Più precisamente, la luna blu tra gli eventi astronomici rappresenta la terza di quattro lune piene quando cadono all’interno di una stessa stagione, oppure come in questo frangente la seconda luna piena in un mese, un fenomeno che in media accade una volta ogni tre o cinque anni.